لقي، مساء اليوم الإثنين ، طفلين حتفهما غرقا ، بواد الأقواس بقرية الخريشفة بإقليم بلدية أولاد إبراهيم حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية المتدخلة .



و قد تدخلت ذات المصالح لرفع جثتين لأخوين بنت و ولد يبلغان من العمر 3 سنوات و 5 سنوات ، حيث تم إستخراجهما من الواد لينقلا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية لبلدية أولاد إبراهيم .



في حين فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة تحقيقا في تداعيات غرق الأخوين الحادثة الأليمة التي هزت المنطقة .