أكد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 جابر غنيمي، أن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر 4 بطاقات إيداع بالسجن في قضية ''نفايات إيطاليا''.



وقال إن القضاء أصدر بطاقات الإيداع في حق كل من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير رسكلة النفايات بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات ومدير التقييم بوكالة المحافظة على المحيط.



كما أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن رابعة ضد موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة.



وكشف جابر غنيمي أن عدد المتهمين في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا بلغ 23 من بينهم وزير البيئة المقال و3 عمداء بالديوانة.



يذكر أنه تم يوم الاثنين 21 ديسمبر فتح تحقيق في "تشكيل عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره".



وحجزت الجمارك التونسية نهاية شهر جويلية عشرات حاويات النفايات المنزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لاسيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات "الخطرة".



وقامت شركة "سوريبلاست" بعملية التوريد عقب أسابيع فقط من إعادة تفعيل نشاطها بعد انقطاع طويل، وهي تملك ترخيصا يخولها إعادة تدوير نفايات بلاستيكية صناعية وتصديرها.