أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوباتها الخاصة بالجولة الرابعة من منافسة المحترف الأول التي لعبت يومي 18 و19 من ديسمبر الجاري.

وزادت اللجنة ذاتها من متاعب فريق اتحاد بلعباس وتم تغريمه بـ 20 مليون سنتيم بسبب غياب المدرب اليامين بوغرارة عن دكة البدلاء، فيما تم تغريم سريع غليزان بمبلغ 10 ملايين سنتيم لغياب شارة الرابطة على قمصان اللاعبين.

مدرب وداد تلمسان عزيز عباس هو الآخر عوقب رفقة مدرب جمعية الشلف موسى فضيل بمباراة واحدة لكلاهما، مع تغريمهما ماليا بسبب احتجاجهما على قرارات الحكم.

وحسب ما جاء عبر موقع الرابطة المحترفة فإنه تم معاقبة كل من لاعب أولمبي المدية طارق شرفاوي ومحمد ربيع مفتاح مدافع نصر حسين داي بمباراة واحدة وتغريمهما بمبلغ 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.