بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال (جي.أس.أم والجيلين الثالث والرابع) في الجزائر 22 .45 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، أي ما يمثل انخفاضا طفيفا يقدر بـ 66 .0 %، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حيث بلغ 52 .45 مليون مشترك، حسبما أشارت إليه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في تقريرها الأخير.

وجاء في ذات التقرير أنه من أصل 22 .45 مليون مشترك نشط، نعد 15 .7 مليون مشترك في شبكة جي.أس.أم (81 .15 %) مقابل 07 .38 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع (19 .84 %).

غير أن ذات السلطة تشير إلى تسجيل انخفاض (33 .20 %) في حظيرة مشتركي جي.أس.أم في ظرف سنة (15 .7 مليون خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، مقابل 97 .8 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2019). ويعود هذا الانخفاض إلى انتقال مشتركي جي.أس.أم إلى شبكات التكنولوجيات الحديثة الجيل الثالث والجيل الرابع،على حد تعبير السلطة.

وسجلت نسبة الولوج إلى الأنترنت انخفاضا طفيفا (13 .0 %) لتنتقل من 103 % خلال الثلاثي الثالث من السنة الماضية إلى نسبة 87 .102 % خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية حسبما جاء في التقرير الذي تم إعداده حسب عدد السكان الجزائريين المقدر بـ 96 .43 مليون نسمة وعدد الأسر المقدر بـ 32 .7 مليون إلى غاية 30 سبتمبر 2020.

أما الحركة على مستوى شبكات الهاتف النقال، فقد بلغ حجمها 40.816 مليون دقيقة، منها 92 .85% تمت داخل الشبكة، و92 .13 % ضمن الاتصالات الوطنية الخارجة و 10 .0 % ضمن الاتصالات الدولية الخارجة، و06 .0 % ضمن الاتصالات الدولية الداخلة.

وبشأن الدخل الشهري المتوسط المحقق عبر كل مشترك (الوكالة الوطنية لترقية و ترشيد استعمال الطاقة) ، فقد انتقل من 511 دينار جزائري إلى 533 دج في ظرف سنة.

وفيما يخص عدد المشتركين حسب المتعاملين، فإن موبيليس تظل تحتل الصدارة بـ 75 .18 مليون مشترك خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 حيث أحصت 17 .18 مليون مشترك، متبوعة في المرتبة الثانية بالمتعامل جيزي الذي أحصى إلى نهاية الثلاثي الثالث من 2020 مجموع 47 .14 مليون مشترك (07 .15 مليون خلال الفترة نفسها من سنة 2019) ، ثم المتعامل أوريدو الذي سجل 99 .11 مليون مشترك عند نهاية الثلاثي الثالث من 2020 (27 .12 مليون خلال نفس الفترة من 2019).