تنظم الاتحادية الجزائرية لكرة السلة في 30 من ديسمبر الجاري، اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد مع أندية القسم الممتاز، لمناقشة استئناف المنافسة، بعد رفع القيود الصحية من طرف السلطات العمومية.

وحسب بيان الاتحادية فإنه سيتم معالجة تدابير الاستئناف وتحضير البروتوكول الصحي للعودة إلى التدريبات والمنافسة.

وأضاف ذات المصدر أنه يتوجب على كل ناد تعيين مسؤول طبي (طبيب أو طبيب العلاج الطبيعي)، سيتكفل بمتابعة واحترام التدابير التي يتضمنها البروتوكول الصحي، والتي أوصت بها اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة فيروس كورونا والمركز الوطني لطب الرياضة.