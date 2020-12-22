تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة حاجز الـ 18 مليون شخص، منذ تفشي الجائحة، وتجاوز عدد الوفيات منهم بسبب هذا الفيروس الـ 319 ألف حالة.

وكشفت جامعة "جونز هوبكنز" في بياناتها أن الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجلت لغاية مساء أمس الإثنين 18017500 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 319270 حالة وفاة.

في حين يرتفع عدد الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث أصبح يبلغ أكثر من 115 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات وزارة الصحة الأمريكية.

كما أعلنت الجامعة عن تسجيل 190972 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الممتدة بين الساعة 20:30 من مساء الأحد، ولغاية الساعة 20:30 من مساء أمس، بالتوقيت المحلي، حيث تسبب الفيروس بوفاة 1658 شخصا، خلال هذه المدة.

وانطلقت منذ أسبوع، حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الجاري.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة "فايزر" خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية "ديلاوير". وقال بعد تلقيه اللقاح: "أنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه، وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق".