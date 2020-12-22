أكد المدافع الدولي الجزائري عبد القادر بدران بأن فريقه الترجي التونسي بقى محافظا على عاداته وتقاليده هذا الموسم بخصوص الأهداف المسطرة من قبل إدارة باب السويقة.

وقال اللاعب السابق لوفاق سطيف في تصريحات للقناة الرسمية للنادي على اليوتيوب "مع الترجي التونسي تعودنا على الأجواء الإفريقية، كل موسم هدفنا رابطة أبطال إفريقيا، البداية ليست سهلة، لكن نتمنى أن تكون كذلك".

وأضاف بدران الذي يحظى بثقة كبيرة من طرف مدربه معز الشعباني " شخصيا ليست لدي أي معلومة بخصوص منافسنا القادم، لكن الطاقم الفني واللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق نتيجة ايجابية".

وأردف "هناك لاعبين أكثر مني خبرة في المنافسات القارية، هم يدركون أن البداية دائما صعبة لكنها تعطينا دفعا قويا في الأدوار المتقدمة، وعليه سنكون عند حسن ظن الجميع".

ويتواجد الترجي التونسي في القاهرة تحسبا لمواجهة فريق نادي أهلي بنغازي الليبي، غدا الأربعاء، في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأخير لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.