تمكنت الشرطة التابعة للأمن الحضري بولاية تبسة، من توقيف مشتبه به في قضية الترويج لعملة أجنبية مزورة ومقلدة.

وأفاد بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة تحوز "الخبر" نسخة منه، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، وبعد التحقيق في وقائع مضرة بالاقتصاد الوطني من طرف الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني على إثر تكثيف التحريات في ملف قضية تتعلق بترويج عملة أجنبية مزورة ومقلدة داخل التراب الوطني، أين تم توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة وضبط بحوزته مبلغ مالي معتبر من العملة الأجنبية مقدر بـ4000 دولار مزورة.

وتأتي الأبحاث بعد توفر معلومات إلى ذات المصلحة تفيد بوجود تحركات مشبوهة يتم من خلالها ترويج عملة أجنبية مزورة ومقلدة انطلاقا من أحد المحلات التجارية الموجودة بوسط مدينة تبسة، ليتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة التنقل إلى عين المكان وتفتيش المحل الذي ضبط داخله المبلغ المذكور، ليسمع لصاحب المحل على مستوى الضبطية القضائية ومصادرة المحجوزات وتحويلها إلى مقر الأمن الحضري.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة ليصدر في حقه أمرا يقضي بالوضع رهن الرقابة القضائية. في انتظار جلسة المحاكمة.