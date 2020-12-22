يستهل فريق شبيبة القبائل عشية اليوم مغامرته الإفريقية بمواجهة نادي "الدرك" من النيجر لحساب ذهاب الدور الأول من كأس الكاف بداية من الساعة الثالثة ونصف زوالا.

ويبحث ممثل الجزائر عن تأكيد استفاقته في منافسة المحترف الأول عقب عودته بفوز مهم من ميدان أولمبي الشلف خلال الجولة الماضية.

وقال مدرب " الكناري" يوسف بوزيدي أن فريقه جاهز للعودة بنتيجة ايجابية من العاصمة نيامي خصوصا وأن عودتهم بالزاد كاملا إلى الديار سيجعل الفريق يطوي صفحة التعثرات ويجدد عهده مع الانتصارات.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" فإن نتائج التحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية لبعثة النادي القبائلي.

وأوكلت مهمة إدارة المواجهة إلى ثلاثي تحكيم من نيجيريا بقيادة كوادري أولولاد وبمساعدة مواطنيه عبد المجيد أولاد وبيتر إيغيغي أغوي.