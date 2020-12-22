تم إلى غاية نوفمبر المنصرم إجلاء 770 أستاذ وطالب جامعي في إطار الإجراءات المتخذة بعد تفشي وباء كورونا، حسبما أفاد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الذي جدد تأكيده على أنه لن يكون هناك تمديد ثان للمنح الدراسية بالخارج.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، تضمن توضيحا بخصوص تمديد الدراسة في الخارج، أشار بن زيان، إلى أنه "تم إجلاء 770 أستاذ وطالب جامعي في الفترة ما بين جويلية و14 نوفمبر الماضيين، مضيفا أن مصالح وزارته تتلقى طلبات تمديد للمرة الثانية "لا يمكن تلبيتها"، اعتبارا بأن التمديد السابق كان بصفة استثنائية ولمرة واحدة".