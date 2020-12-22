صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، بالإجماع على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.

وحضر جلسة التصويت وزير المالية أيمن عبد الرحمان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، في غياب أغلب أعضاء الحكومة.

وحسب العرض الذي قدمه وزير المالية، فإن تسوية ميزانية عامي 2017 و 2018 جاءت بخطوة تقليص السنة المرجعية إلى ناقص 2 مع الطموح إلى تقليصها إلى ناقص 1 تماشيا مع برنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.