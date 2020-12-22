توفي اليوم الثلاثاء شخصان اختناقا بالغاز ببلدية عين فكرون (أم البواقي)، حسبما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الأمر يتعلق بهلاك شابين (24 و26 سنة) اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل مرآب بالمكان المسمى حي المعلمين (12 سكن) ببلدية عين فكرون.

وأضاف بأنه تم نقل جثتي الضحيتين من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لعين فكرون إلى مستشفى ذات المدينة فيما فتحت من جهتها مصالح الأمن تحقيقا في الحادث لكشف أسبابه.