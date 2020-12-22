توفي 19 شخصا وجرح 947 آخرون خلال أسبوع في حوادث المرور عبر طرقات الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن أثقل حصـيلة سجلت في ولاية غليزان بوفاة شخصين (2) وجرح 23 آخرين على إثـر 15 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، أشار ذات المصدر- فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، أن وحدات الحماية المدنية قامت، خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني، بـ 348 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 342 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع .

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 688 تدخل سمحت بإخماد 413 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.