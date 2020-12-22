أكّد اليوم مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، أنّ فريقه لم يتلق أي اتصال من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، بخصوص احتمال تغيير برمجة اللقاء الذي يجمع بالنسبة لنا لا تزال المقابلة مبرمجة يوم غد الأربعاء.

وكان من المفترض أن يصل الفريق الكيني إلى الجزائر يوم أمس الإثنين، لكنه لم يصل وقمنا بإبلاغ الكونفدرالية والاتحادية الجزائرية". وأضاف ذات المتحدث أنه "وفق بعض الأخبار، فإن هذه المقابلة ستؤخر بـ24 ساعة لكن لا شيء رسمي لغاية الساعة فالفريق الكيني لم يعلمنا بأي شيء بخصوص هذا الأمر أو بمخطط سفرهم إلى الجزائر، نحن الآن أمام وضعية غير متوقعة، لكن يتعين علينا التأقلم مع الأمر، من خلال الحفاظ على تركيزنا للمقابلة".

وكان رئيس نادي غور ماهيا الكيني أمبروس راشيي قد أكّد مساء أمس الإثنين للموقع المتخصص "غوول" أنّ هذه المقابلة ستبرمج يوم السبت 26 ديسمبر، موضحا أنّ فريقه سيصل إلى الجزائر بين 23 و24 ديسمبر الجاري وستكون مقابلة العودة مبرمجة يوم 5 أو 6 يناير 2021 بنيروبي في كينيا.