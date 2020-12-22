تلعب غدا مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم بإجراء مواجهات واعدة، تسعى من خلالها بعض الفرق لمحو تعثرها الأخير أمام باقي الأندية فتريد تأكيد علو كعبها هذا الموسم.

فعلى ملعب بن عبد المالك بقسنطينة يبحث الشباب المحلي عن تحقيق أو انتصار له هذا الموسم تحت إشراف المدرب عبد القادر عمراني الذي تعادل أشباله في ثلاث مواجهات، مهمة لن تكون سهلة على أبناء الجسور المعلقة، لأن المباراة تتعلق بمنافس جريح اسمه اتحاد الجزائر الذي يمر بفترة صعبة جدا، كان آخرها الخسارة القاسية داخل الديار أمام أولمبي المدية.

وبمدينة مڨرة يعتزم شبيبة الساورة العودة بالزاد كاملا من ميدان "النجم"، الذي فك ارتباطه بالمدرب باشا بالتراضي بسبب النتائج، فوز نسور الجنوب سيجعلهم متصدرين مؤقتا للترتيب، أما فريق مڨرة فأي نتيجة غير الخسارة تجعله يقترب أكثر من مقدمة الترتيب.

وستلعب مباريات الأسبوع الخامس على النحو التالي:

مباريات الغد :

نادي بارادو - أهلي برج بوعريريج، شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر، شبيبة سكيكدة - جمعية الشلف، نجم مڨرة - شبيبة الساورة، سريع غليزان - مولودية الجزائر، وداد تلمسان - اتحاد بسكرة، اتحاد بلعباس - مولودية وهران.

مباريات مؤجلة: أولمبي المدية - شباب بلوزداد، نصر حسين داي - وفاق سطيف، شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة.