طالبت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة من أندية الرابطة الثانية اختيار نظام المنافسة تحسبا لانطلاق الموسم الكروي في فيفري 2021 وذلك عبر استشارة مكتوبة.

واقترحت ذات الهيئة ثلاث صيغ مختلفة لإجراء البطولة، على أن يتم الرد على النظام المناسب في 27 من ديسمبر الجاري.

وستكون الخيارات على النحو التالي : 1- لعب مرحلة واحدة بمجموعتين (ذهاب دون عودة). 2- بطولة بثلاثة أفواج (12 فريق في كل فوج). 3- بطولة بأربعة أفواج (9 أندية في كل فوج).