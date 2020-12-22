تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أمس الإثنين بعين تموشنت، من توقيف منظمين اثنين للهجرة السرية عبر البحر، مع حجز قارب مجهز بمحرك، حسب ما أفاد، اليوم الثلاثاء، بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح البيان أنه و"بتاريخ 21 ديسمبر الجاري، أوقف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت منظمين للهجرة السرية عبر البحر، مع حجز قارب مجهز بمحرك و240 لتر من الوقود".

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، "أوقف أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان ستة أفارقة من مختلف الجنسيات، يقيمون في الجزائر بطريقة غير شرعية".

وعلى صعيد مغاير يتعلق بمكافحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية، تمكنت وحدات الدرك الوطني ببشار من حجز'' 87 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع، كما تم أيضا حجز وسيلة نقل مع توقيف خمسة أشخاص، حسب ذات البيان.

وفي عمليات متفرقة تندرج ضمن نشاطاتها لمكافحة الغش و التهريب، تمكنت وحدات الدرك الوطني من ضبط "قنطارين و87 كلغ من لحوم الدواجن و 440 كيس من التبغ (الشمة) و 96 خرطوشة من السجائر من مختلف العلامات، إضافة إلى أربعة محركات خاصة بالمركبات الخفيفة ومجموعة من مواد التجميل ووسيلة نقل". كما قامت، في نفس الإطار، بتوقيف "أربعة أشخاص عبر أربعِ ولايات من الوطن هي: بجاية، سيدي بلعباس، الوادي وخنشلة".