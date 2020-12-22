وصلت إلى مطار الرباط المغربية أول طائرة للكيان الصهيوني قادمة من مطار بن غوريون بتل أبيب، تحمل على متنها وفدا صهيونيا أمريكيا مشتركا.

ويضم الوفد المشترك الذي وصل إلى المغرب، مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ورئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني، مئير بن شبات.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لاستئنتاف العلاقات بين المغرب والصهاينة.

وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت بأن المغرب والكيان الصهيوني سيوقعان حوالي 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها الطيران والطاقة والصناعة، وذلك عقب إعلان تطبيع العلاقات بينهما.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "التطبيع بين الصهاينة والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة".

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا مع الكيان الصهيوني منذ أوت الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.