نظم، عصر اليوم، أولياء وأطفال مصابين بمتلازمة داون " تريزوميا 21 والتوحد، وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر مديرية التربية، تعبيرا عن غضبهم لعدم تمكن عدد منهم التمدرس لغاية الساعة، خاصة بين من نجحوا في شهادة التعليم الابتدائي في دورة 2020، وبمعدلات ممتازة وفرض عليهم إعادة السنة الخامسة، لعدم وجود أقسام خاصة بالطور المتوسط ، وحرمان آخرين من الدراسة بالسنة أولى ابتدائي .

الحركة الاحتجاجية والتي تبناها الأولياء و صغارهم ،من الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي للسنة الدراسة 2019 و 2020 ، عبروا فيها من خلال شعارات رفعوها ، بأنهم يرفضون تحطيم طموحاتهم و نجاحاتهم ، و أنهم لما بدأوا يحلقون تم قص جناحاتهم الناعمة و الصغيرة ، و لماذا يحرمون من مقاعد الدراسية ، و يطالبون بالانتظار في طوابير إلى أن يبلغوا سن 10 و 13 سنة .

وأوضح بعض الأولياء لـ "الخبر"، أن قضيتهم تتحملها المصالح الوصية و التي في كل مرة تعد و لا تفي، وأنهم منذ الصائفة الماضية، وهم ينتظرون فرصة وقرارا لإيجاد أقسام خاصة ، سواء لأطفالهم الذين حازوا على شهادة التعليم الابتدائي وانتقلوا بقوة القانون، إلى السنة أولى متوسط، أو بالنسبة لنحو 100 طفل لم يتمكنوا لغاية الساعة من الالتحاق مثل بقية الأقران بالسنة أولى ابتدائي، و هم و أمام كل هذا الانتظار و التماطل وعدم الحزم، في اتخاذ قرار ينقذ صغارهم ، اضطروا إلى الخروج إلى الشاعر و إسماع ندائهم و قضيتهم .