أقدم، عصر اليوم، أو لياء و أطفال مصابين بمتلازمة داون " تريزوميا 21 و التوحد ، تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر مديرية التربية ، تعبيرا عن غضبهم لعدم تمكن عدد منهم التمدرس لغاية الساعة ،خاصة بين من نجحوا في شهادة التعليم الابتدائي في دورة 2020 ،و بمعدلات ممتازة و فرض عليهم إعادة السنة الخامسة ، لعدم وجود أقسام خاصة بالطور المتوسط ، و حرمان آخرين من الدراسة بالسنة أولى ابتدائي .

الحركة الاحتجاجية و التي تبناها الأولياء و صغارهم ،من الناجحين في شهادة التعليم الابتدائي للسنة الدراسة 2019 و 2020 ، عبروا فيها من خلال شعارات رفعوها ، بأنهم يرفضون تحطيم طموحاتهم و نجاحاتهم ، و أنهم لما بدأوا يحلقون تم قص جناحاتهم الناعمة و الصغيرة ، و لماذا يحرمون من مقاعد الدراسية ، و يطالبون بالانتظار في طوابير إلى أن يبلغوا سن 10 و 13 سنة .

و أوضح بعض الأولياء لـ " الخبر " ، أن قضيتهم تتحملها المصالح الوصية و التي في كل مرة تعد و لا تفي ، و أنهم منذ الصائفة الماضية ، و هم ينتظرون فرصة و قرارا لإيجاد أقسام خاصة ، سواء لأطفالهم الذين حازوا على شهادة التعليم الابتدائي و انتقلوا بقوة القانون، إلى السنة أولى متوسط، أو بالنسبة لنحو 100 طفل لم يتمكنوا لغاية الساعة من الالتحاق مثل بقية الأقران بالسنة أولى ابتدائي، و هم و أمام كل هذا الانتظار و التماطل وعدم الحزم، في اتخاذ قرار ينقذ صغارهم ، اضطروا إلى الخروج إلى الشاعر و إسماع ندائهم و قضيتهم .