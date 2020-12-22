نظم المكتب الوطني لمؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية وبالتنسيق مع جمعية بناة مستقبل مشرق الاجتماعية لولاية أدرار، قافلة إنسانية خيرية تضامنية تضم مساعدات لفائدة الفئات المحرومة والمعوزة والأرامل والمعاقين تشمل اغطية وافرشه، حفاظات، وكراسي متحركة، ملابس، هدايا وألعاب، الى جانب المساعدة في عمليات طبية علاجية وتقديم أدوية.

وانطلقت القافلة التى ستدوم ثلاثة ايام كاملة من قصور كل من تيمي، تمنطيط، زاوية سيد البكري، توكي، بلحاج ثم مدرسة الصم والبكم بعاصمة الولاية ادرار من خلال معاينة المركز والوقوف على الاحتياجات والمشاكل الموجودة وتقديم الدعم النفسي وهدايا وألعاب ومساعدات اخرى للتلاميذ المقيمين به لتوجه الى "قصر" و كل من "تعرابت" ،"تيمادنين"،"النفيس" بدائرة وكذا كل من بلديتي شروين وطلمين بالمقاطعة الإدارية تيميمون.