سجلت 410 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المنصرمة في الجزائر، حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة برصد و متابعة الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة في الجزائر، نهاية شهر فيفري المنصرم، إلى 96.069 حالة.

كما تم تسجيل 12 وفاة، خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 2687 وفاة.

و أضاف الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار أن 376 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس 64020 حالة.