تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يقومون بالترويج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية وحجز كمية معتبرة من الأقراص والمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر ان هذه العملية التي جاءت بعد "ترصد واسع ومحكم"، أسفرت عن "توقيف ثلاثة (03) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 سنة وحجز 850 قرص مخدر صلب، 57 قرصا من المؤثرات العقلية وقطعة مخدرات من نوع القنب الهندي, بالإضافة إلى مبلغ مالي".

وقد تم تقديم أطراف هذه القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

من جهة أخرى، أوقفت نفس المصالح "ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم في قضية الشجار في الطريق العام على مستوى المقاطعة الادارية لبئر مراد رايس باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، فيما لاتزال الأبحاث جارية عن ستة (06) أشخاص".