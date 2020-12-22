انتشل نهار اليوم الثلاثاء أعوان الحماية المدنية لدائرة تمالوس جثة امرأة 27 سنة سقطت في بئر بمنطقة الدرع لشهب ببلدية بين الويدان غرب سكيكدة.

وحسب الحماية المدنية، فإن الضحية قد توفيت في عين المكان ،حيث عثر عليها جثة تطفو فوق الماء داخل البئر الذي عمقه 8 متر وارتفاع منسوب المياه 6 متر.

واستنادا للحماية المدنية، فإن أسباب سقوط المرأة في البئر تبقى مجهولة فيما تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تمالوس مصالح الأمن من جهتها فتحت تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.