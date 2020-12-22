تمكنت مصالح أمن قسنطينة، من القبض على متهم فار على مستوى ولاية سطيف بعد اذن تمديد الإختصاص، قام بقطع يد شخص آخر بواسطة سلاح أبيض وهرب عند أقاربه في ذات الولاية، حيث وجهت له تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

وحسب البيان الصادر عن نيابة وكيل الجمهورية لمحكمة الخروب، فإن المتهم قام بسب وتهديد الضحية بالقتل من شرفة منزله في طريق عودة هذا الاخير إلى بيته الكائن بالمدينة الجديدة علي منجلي بعد خلاف سابق نشب بينهما بسبب مبلغ 2000 دج، حيث نزل إليه بواسطة سكين من الحجم الكبير وحاول توجيه ضربة له على مستوى الرأس تصدى لها بواسطة يده يسرى التي بترت على مستوى المعصم وسقطت في عين المكان.

كما وجه المتهم ضربة أخرى له على مستوى إبط ذات اليد، أدت إلى نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى علي منحلي قبل تحويله ولخطورة اصابته إلى المستشفى الجامعي بن باديس، اين أجريت له عملية جراحية دقيقة.