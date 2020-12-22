تخضع منذ اسبوع الطفلة بن عمارة أصالة إلى التأهيل الحركي بمستشفى (اجيبادام ) بالعاصمة التركية إسطنبول، تحت إشراف و متابعة الطاقم الطبي التركي.

وفي اتصال مع والدها فضيل، أكد لـ"الخبر" أن حالة ابنته في تحسن مستمر بعد أن أجرت عمليتين جراحيتين على مستوى الظهر من أجل إزالة التشوه الخلقي الذي لازمها منذ الولادة سنة 2013.

وأضاف أن الطفلة غادرت المستشفى، وتقيم رفقة والديها بالفندق وتتردد يوميا على المستشفى، من أجل استكمال حصص التأهيل الحركي، في انتظار أن يرخص لها الأطباء بالعودة إلى أرض الوطن واستكمال عملية التأهيل التي تمتد إلى غاية سنة حتى تستعيد حركة المشي على قدميها .

ولم تخف العائلة امتنانها لكل الذين ساعدوا ابنتهم من أجل التنقل للعلاج إلى تركيا.