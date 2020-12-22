تخضع منذ اسبوع الطفلة بن عمارة اصالة الى التاهيل الحركي بمستشفى (اجيبادام ) بالعاصمة التركية اسطنبول، تحت اشراف و متابعة الطاقم الطبي التركي.

وفي اتصال مع والدها فضيل، أكد للخبر أن حالة ابنته في تحسن مستمر بعد أن اجرت عمليتين جراحيتين على مستوى الظهر من أجل إزالة التشوه الخلقي الذي لازمها منذ الولادة سنة 2013.

و أضاف أن الطفلة غادرت المستشفى، وتقيم رفقة والديها بالفندق و تتردد يوميا على المستشفى، من اجل استكمال حصص التأهيل الحركي، في انتظار ان يرخص لها الأطباء بالعودة الى ارض الوطن واستكمال عملية التأهيل التي تمتد الى غاية سنة حتى تستعيد حركة المشي على قدميها .

ولم تخف العائلة امتنانها لكل الذين ساعدوا ابنتهم من اجل التنقل للعلاج الى تركيا.