ترأس الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع المتعاملين الصناعيين في مجال حديد الخرسانة اين تم دراسة الصعوبات التي تواجه المصدرين، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خصص هذا الاجتماع, الذي تم بمقر الوزارة, لدراسة الصعوبات التي تواجه المصدرين لاسيما ما تعلق ببعض الرسوم المطبقة حاليا و اليات ترشيد نفقات النقل واللوجستيك قصد ترقية المنتوج الوطني وجعله اكثر تنافسية على مستوى الأسواق الخارجية، يضيف نفس المصدر.

يذكر ان هذا الإجتماع يدخل في اطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي اطلقتها وزارة التجارة مع الشركاء المهنيين والناشطين في مجال الانتاج والتصدير.