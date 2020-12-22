تم اليوم الثلاثاء استلام 150 ألف قناع واقي كهبة تضامنية من الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة تولوز الفرنسية للمساهمة في جهود السلطات في مجابهة هذا الوباء العالمي.

وبالمناسبة، أوضح المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية، محمد بن صابري، في تصريح للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي، أن هذه الهبة التضامنية تتمثل في كمامات ذات 3 ألياف ساهم بها افراد الجالية الوطنية المقيمة بتولوز "تعبيرا منهم عن ارتباطهم بوطنهم الأم".

كما ثمن الجهود التي بذلتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أجل شحن هذه المساعدات ونقلها الى الجزائر.

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن الدولة سخرت "كل الإمكانيات لاحتواء الجائحة، مشيدا بمثل هذه الهبات التضامنية التي ستساهم في تعزيز إجراءات الوقاية من الفيروس وتبرز مدى التزام الجزائريين بمكافحة هذا الوباء.