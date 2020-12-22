تم خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري توزيع ما لا يقل عن 38.400 قناع واقي للحماية من جائحة كوفيد-19 لفائدة تلامذة الطور الابتدائي عبر مناطق الظل بتيزي وزو, وفق ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمصالح الولاية.



وأشار البيان إلى إدراج هذه العمليات, التي تمت بالتعاون مع مختلف المصالح والهيئات, وستمس مجمل بلديات الولاية, في إطار الحملة التحسيسية للوقاية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في الوسط المدرسي.



كما أفادت حصيلة لقطاع التكوين المهني, بإنتاج مؤسسات القطاع لحوالي 421 إلف قناع واقي و 300 قميص واقي و 70 لباس خاص بقاعات الجراحة و 420 بدلة طبية و 152 قناع بلاسيتكي واقي منذ ظهور الجائحة.



وهي الوسائل الوقائية التي تم وضعها تحت تصرف الهياكل الصحية والمؤسسات التربوية, خلال فترات الامتحانات خاصة وكذا مختلف المديريات الولائية والمواطنين خلال عمليات التحسيس للوقاية من الجائحة.



كما أفاد ذات المصدر بتجنيد ما لا يقل عن 102 عامل عبر 28 مؤسسة تكوينية بالولاية لتحقيق هذه العملية التي تم تمويلها في البداية من طرف مديرية القطاع بدعم من عدد من الشركاء, قبل استفادتها من غلاف مالي بقيمة واحد مليون دينار من ميزانية الولاية وهبات عدد من المحسنين.