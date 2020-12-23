أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا سجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ ظهوره أول مرة وأن أكثر الإصابات تم تسجيلها في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن أعداد الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا المسبب لمرض(كوفيد-19) سجلت خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن نصف الإصابات الجديدة شهدتها القارتان الأمريكيتان، الجنوبية والشمالية، وفقا لتغريدة لـ "وكالة الأنباء القطرية"، على "تويتر" .

وقالت منظمة الصحة العالمية أن:"فيروس كورونا يسجل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ ظهوره أول مرة وأكبر جزء من الإصابات في أمريكا". وفي السياق أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن: "السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها "ليست خارج السيطرة"، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية المعتادة.

وشركة "بيونتيك" الألمانية تؤكد إجراء اختبار للقاح ضد هذه السلالة". وفي وقت سابق قال مايكل راين مسؤول الحالات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحافي: "سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1.5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء وتمكنا من السيطرة عليها.

بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة".