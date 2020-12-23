قدّر المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين مختار رزوق الخسائر المادية التي تكبدها مجمع النقل البري منذ ظهور جائحة كورونا بـ 15 مليار دينار .

وأوضح رزوق مختار في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن نتائج توقف النقل البري من 20 مارس إلى يومنا هذا تقدر بـ 15 مليار دينار منها 13 مليار خاصة بالنقل الموزع أي الميترو والترامواي وكذا النقل عبر الأسلاك التيليفيريك والتيليكابين " . ووصف مختار رزوق البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة الصحة المتعلق بعودة خدمات النقل عبر الولايات بالايجابي، مؤكدا أنه سيساعد في تأمين الخدمة .

وقال في السياق" فيما يخص إعادة فتح الخطوط للنقل البري على مستوى الخطوط البرية وخطوط الميترو والنقل بواسطة الأسلاك، أعدت وزارة النقل بروتوكولا صحيا خاصا بخدمات النقل الذي تم تقييمه تقييما ايجابيا يمكن أن يساعد ويؤمن الخدمة إذا ما تم الترخيص لها لاحقا ، أما الفتح من عدمه فهو من صلاحيات اللجنة العلمية والسلطات العليا ".