قتل ثلاثة رجال درك وأصيب رابع بالرصاص بوسط فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونقلت "فرانس برس" عن ممثلي الادعاء بفرنسا أن ثلاثة رجال درك قتلوا بالرصاص وأصيب رابع في وسط فرنسا.

وأفادت قناة "BFMTV" بأن الدركيين الثلاثة كانوا يستجيبون لبلاغ عن عنف منزلي ضد امرأة، وعندما وصلت الشرطة إلى مكان البلاغ، أطلق المهاجم النار عليهم، ثم أحرق المنزل، في حين أن المرأة التي كانت تتعرض للعنف المنزلي آمنة.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن عناصر الدرك الذين قتلوا، كانوا قد استجابوا لحادث عنف منزلي ضد امرأة، تم الإبلاغ عنه. كما أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أنه تم العثور على الرجل المشتبه به بقتل عناصر الدرك ميتا.