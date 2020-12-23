تلقت البارحة إدارة شباب بلوزداد مراسلة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، مفادها تأجيل مباراته ضد نادي "غورماهيا" الكيني إلى تاريخ 26 من ديسمبر الجاري، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للفريق.

وكانت المواجهة مبرمجة اليوم بملعب الخامس جويلية بداية من الساعة التاسعة إلا ربع ، لكن بعثة ممثل كينيا لم تصل في الموعد المحدد إلى الجزائر والذي كان مقررا منتصف نهار يوم الإثنين.

ويدخل اللقاء في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب المصدر ذاته سيخضع المهاجم خالد بوسليو، يوم الإثنين المقبل، لعملية جراحية على مستوى الكتف، في انتظار تحديد مدة غيابه، كما سيكون الطاقم الفني محروما من خدمات شعيب كداد لمدة أسبوعين بعدما أكدت نتائج الفحوصات التي أجراها إصابته بتمزق عضلي على مستوى عضلة الساق.