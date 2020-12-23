نفى نادي "قطر" القطري رحيل الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية، حسبما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا استمراره مع الفريق وعدم رحليه لا إلى" الدحيل" أو أي وجهة أخرى.

ونقلت صحيفة " الراية" القطرية تصريحات مسلم الهلابي الناطق الرسمي لفريق قطر والذي قال :" ما يتردد حول انتقال بلايلي غير صحيح واللاعب مستمر مع النادي، خاصة في ظل حرص الإدارة الحفاظ على اللاعبين، الذين يشكلون نواة الفريق في المستقبل، مؤكدًا أنه يستغرب من انتشار هذه الأخبار في هذا التوقيت".

وأضاف:" نركز حاليًا مع الفريق واستقراره، خاصة أننا ننافس على المراكز الأولى ولدينا مسيرة طويلة في الدوري نسعى من خلالها لاستعادة هيبة وشخصية الفريق وإعادته إلى مكانته الطبيعية مع الكبار".