تمكنت مفارز للجيش الوطني خلال عمليات ميدانية نفذتها الأسبوع الجاري من توقيف داعمين للإرهاب وضبط أسلحة نارية وتفجير قنابل تقليدية الصنع، كما حجزت قناطير من المخدرات والمهلوسات وتوقيف عدة أشخاص كانوا ينقبون عن المعادن بطريقة غير شرعية وحجز تجهيزات الكشف والتنقيب ومولدات كهربائية ومركبات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 ديسمبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي قنبلة (01) تقليدية الصنع بغليزان. أما بالنسبة لمحاربة الجريمة المنظمة و التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (37) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (24) قنطارا و(58.632) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، يضيف البيان، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة أم العشار الحدودية بتندوف كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ(10) قناطير و(03) كيلوغرامات، فيما أوقف حراس الحدود بالنعامة (05) تجار مخدرات من جنسية مغربية وحجزوا (06) قناطير و(87.670) كيلوغرام من نفس المادة في عمليتين منفصلتين.

كما تم ببشار توقيف تاجري (02) مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ(03) قناطير و(40.5) كيلوغرام بالإضافة إلى (320) غرام من مادة الكوكايين.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (30) تاجر مخدرات وحجزت (04) قناطير و(27.462) كيلوغرام من الكيف المعالج و(790) غرام من مادة الكوكايين و(18024) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من أدرار ووهران وتلمسان وعين الدفلى وورڨلة وغرداية وتبسة وباتنة وسطيف وعنابة وسيدي بلعباس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإليزي وتندوف، (197) شخصا وحجزت (35) مركبة و(333) مولدا كهربائيا و(148) مطرقة ضغط و(376) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى (3.84) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (09) أشخاص وحجز (08) بنادق صيد ومسدس (01) آلي خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من خنشلة وسطيف والمسيلة وباتنة وأم البواقي.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (23411) لتر بكل من تمنراست وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف. من جهتهم أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (185) شخصا من بينهم (17) مهاجرا من جنسية مغربية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عين تموشنت وتلمسان ومستغانم والجزائر العاصمة وبومرداس وعنابة والطارف، فيما تم توقيف (81) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وغليزان وورڨلة وغرداية وتمنراست وسعيدة وجانت.