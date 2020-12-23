أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم عن قائمة تضم أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020 والتي عرفت تواجد 6 أسماء عربية رفقة أبرز كوادر القارة السمراء. وحملت التشكيلة المثالية 11 لاعبا، بينهم 3 لاعبين مغاربة، جزائري واحد، إضافة إلى لاعب تونسي ، و آخر مصري.

وجاءت تشكيلة أفضل اللاعبين الأفارقة لعام 2020 على الشكل التالي :

ـ حراسة المرمى: الكاميروني أندري أونانا "أياكس" الهولندي.

ـ خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" ، السنغالي " كاليدو كوليبالي" "نابولي الإيطالي"، المغربي نايف أكرد "رين الفرنسي"، التونسي علي معلول "الأهلي". المصري"

ـ خط الوسط: المغربي حكيم زياش "تشيلسي الإنجليزي"، السنغالي إدريسا غاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"، الجزائري رياض محرز "مانشستر سيتي الإنجليزي. ـ

خط الهجوم: السنغالي ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"،الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ "أرسنال"، المصري محمد صلاح "ليفربول".