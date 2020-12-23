ستجرى اليوم مباراة نادي "رونيسونس" التشادي أمام ضيفه وفاق سطيف في وقتها المحدد، بالملعب الرئيسي "محمد إدريسا أويا" بداية من الساعة الثالثة مساء. وحسب الصفحة الرسمية لوفاق سطيف على الفايسبوك فإنه انعقد صبيحة اليوم الاجتماع الأمني والخاص كذلك بالجانب التنظيمي للمواجهة بمقر الفيدرالية التشادية لكرة القدم، بحضور ممثلي الفريقين، محافظ اللقاء، ممثلي الفدرالية التشادية، ممثل وزارة الشباب والرياضة التشادية." وكان ممثل الجزائر قد منع عشية أمس من التدرب على أرضية الملعب الرئيسي حسب ما هو معمول به في قانون تنظيم المنافسات. وتم غلق أبواب الملعب بأمر من وزارة الرياضة التشادية وذلك بحضور محافظ اللقاء، ما جعل وفد الوفاق يعود إلى الفندق.