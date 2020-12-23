توفي التلميذ بومامي فاروق (12سنة ) ، يتمدرس بالطور المتوسط وهذا بعد سقوطه مساء أمس في حوض مائي خاص بالري الفلاحي بمنطقة معاش ببلدية عين القصير جنوب شرقي بالمدية.

وحسب مصادر "الخبر"، فإن الضحية زلت قدمه داخل الحوض دون أن ينتبه له أصدقاءه الذين حاولوا بعد جهد جهيد من انتشاله من قاع الحوض الذي يصل عمقه إلى مترين، ورغم أن عائلته سارعت إلى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى سيدي عيسى بولاية المسيلة من أجل إنقاذ حياته إلا أن التلميذ لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن شرب كمية كبيرة من مياه الحوض، ليقرر تحويل جثته إلى الطبيب الشرعي بولاية البويرة من أجل المعاينة والتشريح لتحديد أسباب الوفاة،

ستشيع جنازته مساء اليوم بمقبرة معاش.