توفي وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الأسبق، البروفيسور رجيمي مراد، حسب ما أفاد بيان لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي "فايسبوك": اليوم الأربعاء، "ببالغ الحزن والأسى تلقى البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نبأ وفاة البروفيسور رجيمي مراد، الوزير الأسبق للصحة".

وقدم الوزير بن بوزيد، التعازي لعائلة الفقيد، متضرعا للمولى عز و جل أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة و يدخله فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.