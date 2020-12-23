تمكنت عناصر أمن دائرة منصورة التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخصين مشتبه فيهما في ممارسة طقوس السحر والشعوذة، حيث تمت العملية على إثر استغلال معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما ينشطان في ممارسة طقوس السحر والشعوذة،

وعليه قامت عناصر الأمن بالتنسيق مع العدالة بتفتيش مسكن المعنيين ليتم ضبط حروز وطلاسم وعقاقير وصور لضحايا لها علاقة بالسحر والشعوذة، تم تحويل المحجوزات والمشتبه فيهما إلى مقر الأمن، لاستكمال إجراءات التحقيق وتم إنجاز إجراء قضائي في شأن القضية بخصوص ممارسة السحر والشعوذة ، قدم بموجبه الطرفان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان. ع.ب.ش