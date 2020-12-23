حددت لجنة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم 19 جانفي المقبل، موعدا لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020 والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير القادم.

وقال "فيفا"، في بيان له، إن "القرعة ستقام في تمام الرابعة بتوقيت وسط أوروبا في مقره بزيوريخ يوم 19 يناير 2021، كما سيتم إعلان مزيد من الإجراءات الاحترازية".

وأصبح تيجريس أونال، المكسيكي أحدث المتأهلين للنسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية بعد تأهل والأهلي المصري، وبايرن ميونخ الألماني، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى الدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة.

ويتبقى مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية وهو المقعد الذي سيشغله بطل كأس "ليبرتادوريس" ممثل أمريكا الجنوبية.