أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين (سوڨرال)، يوسف تسة اليوم الأربعاء بالعاصمة انه سيتم خلال السداسي الأول من سنة 2021، تسليم ثلاث محطات برية في كل من ولايات غرداية و إليزي و معسكر.

وأضاف تسة خلال جلسة استماع من طرف نواب لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه المحطات البرية التي ستسلم في 2021 من شأنها توفير المئات من مناصب الشغل.

أما بخصوص المحطة البرية الجديدة بالعاصمة الواقعة ببئر مراد رايس، قال المسؤول أن "الأشغال بهذه المحطة قد انطلقت" دون أن يذكر تاريخ محدد لاستلامها.

وذكر في ذات السياق ان شركة سوڨرال تحصي حاليا 75 محطة برية. وبخصوص تحضيرات محطة النقل البري للمسافرين (الخروبة) بالجزائر العاصمة لاستئناف النشاط، أكد تسة وجود مؤشرات جيدة تدل على أن المحطة ستعود لممارسة نشاطها لكن بعد موافقة السلطات العمومية المخولة لاتخاذ القرار في هذا الشأن .

وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال محطات النقل البري للمسافرين مستعدة لاستئناف النشاط في ظل احترام صارم للبروتوكول الصحي المعتمد ضد جائحة كوفيد-19.

أما بخصوص الخسائر التي تكبدها الشركة جراء الجائحة ، قال ذات المسؤول أن "الشركة قد توقفت عن النشاط منذ 22 مارس 2020 ما أدى إلى تراجع رقم الأعمال بـ 75 بالمائة أي بخسارة تقدر بأكثر من 7. 1 مليار دينار (..) رغم ذلك تمكنت الشركة من المحافظة على مناصب الشغل".

من جهتهم طالب أعضاء اللجنة البرلمانية بضرورة تخفيف الضغط على المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة بالجزائر العاصمة وذلك عن طريق إنشاء محطتين بريتين جديدتين بالجهتين الغربية والشرقية للعاصمة.

وحسب هؤلاء النواب فإن محطة برية واحدة بالعاصمة باتت غير كافية لاستيعاب العدد المتزايد للمسافرين من سنة لأخرى ومن الضروري إنشاء محطات أخرى في الجهتين الغربية والشرقية لامتصاص هذا الضغط.

كما طالبوا في سياق متصل بإنشاء فنادق صغيرة على مستوى المحطات البرية أو على مقربة منها تخصص لاستراحة السائقين وكذا المسافرين بعد رحلات طويلة وشاقة.