لن تلعب اليوم مباراة وفاق سطيف أمام نادي " رونيسونس " التشادي بصفة رسمية بسبب خلاف بين وزير الشباب والرياضة التشادي ورئيس الاتحادية التشادية لكرة القدم، رغم التطمينات التي تلقاها الفريق خلال الاجتماع الأمني الذي عقد صبيحة اليوم.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي فإن أبواب الملعب أغلقت مجددا، وعاد النادي إلى الفندق بعد أن قام محافظ اللقاء رفقة الحكام بمراقبة إجازات لاعبي وفاق سطيف في الحافلة، وأعلنوا أن اللقاء لن يلعب بصفة رسمية.

وكشف المصدر ذاته أن القرار النهائي ستتخذه لجنة المنافسات في الأيام المقبلة، بعد أن يقوم محافظ اللقاء بإرسال تقريره النهائي، ما يجعل إمكانية إعلان الوفاق فائزا على البساط قرار وارد.