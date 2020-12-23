تم اليوم الإفراج عن الصحفي والناشط عبد الكريم زغليش، بعد قضاء عقوبته في سجن الكدية، بولاية قسنطينة.

وقد أدين زغليش بتهمة كتابة منشورات تهدد الوحدة الوطنية، حسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأشارت اللجنة إلى أنه فور الإفراج عن زغليش، حُوّل مباشرة إلى محكمة قسنطينة، بعد تأجيل قضايا إلى اليوم الأربعاء، حيث يلاحق بها لاسيما تهمة تخص إنشاء إذاعة من دون ترخيص، وتهمة إهانة رئيس الجمهورية، كانت تلاحقه منذ عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.