وقعت اشتباكات بين السائقين والشرطة، اليوم الأربعاء، في دوفر البريطانية على خلفية إغلاق الحدود الفرنسية البريطانية لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ونشبت التوترات بين الشرطة البريطانية ومجموعة من السائقين في دوفر، وهم يحاولون اختراق صفوف عناصر إنفاذ القانون. حسب ما بثته قناة "سكاي نيوز".

وفي السياق، لا تزال آلاف الشاحنات عالقة بالقرب من ميناء دوفر، بعد أن اتخذت فرنسا قرارا يوم الأحد الماضي بإغلاق الحدود مؤقتا مع المملكة المتحدة.

وقالت مصادر محلية في بريطانيا: "بعد يومين، باريس ولندن سوف تعلنان عن اتفاق يسمح بعودة سائقي الشاحنات الثقيلة الذين تقطعت بهم السبل في المملكة المتحدة بشرط تزويدهم باختبار " بي سي آر" سلبي لـ كوفيد ـ 19".

وتضيف المصادر بالقول: "يسمح الآن أيضا بعودة الفرنسيين والأجانب المقيمين في فرنسا أو في المنطقة الأوروبية، وكذلك أولئك الذين "يتعين عليهم القيام برحلات أساسية" بمغادرة المملكة المتحدة، خاضعة لاختبار سلبي من يوم 23 ديسمبر".