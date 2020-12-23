التقى والي ولاية بلعباس بممثلين عن قدامى لاعبي اتحاد بلعباس، حيث تطرق الطرفان إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها النادي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية ، استغل الاجتماع، الذي نظم بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها هؤلاء اللاعبين القدامى بمشاركة عدد من أنصار النادي على مستوى ملعب 24 فيفري ، كي يدقوا ناقوس الخطر بخصوص الظروف السائدة في الاتحاد.

ويواجه نادي الغرب الجزائري أزمة متعددة الجوانب، سيما من الجانب المالي وهو ما حتم على فريقه لعب مبارياته الأولى بالبطولة بتشكيلة متكونة في مجملها من لاعبي الفريق الرديف بعد فشل الإدارة في تأهيل اللاعبين الجدد وعددهم 13.

ويتوجب على المسيرين دفع ما قيمته 53 مليون دج، التي تمثل ديون النادي تجاه لاعبين سابقين لجأوا إلى لجنة المنازعات للحصول على حقوقهم المادية، لتسلم إجازات العناصر الجديدة المنتدبة خلال فترة التحويلات الصيفية المنصرمة.

وأوضح المصدر نفسه بأن اللاعبين القدامى طالبو، خلال اجتماعهم مع الوالي والذي حضره مدير الشباب والرياضة "بتغيير جذري في تسيير النادي من خلال إلحاق الأخير بشركة عمومية تتولى رعايته.