تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" توجيه الإعذارات للشركات المتقاعسة في انجاز المشاريع في مختلف ولايات الوطن، وذلك قصد دفعها لتحسين النوعية والانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة.

وفي هذا الإطار، وجهت الوكالة الوطنية إعذارا أولا للشركة "كونستروب آست" Spa Construb Est، المكلفة بإنجاز 200 سكن بصيغة البيع بالإيجار، بالمركز الحضري عين كرشة بولاية أم البواقي، حسب ما جاء في منشور الوكالة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وأوضحت أنها أبلغت الإعذار لشركة الإنجاز، عبر إعلان صدر اليوم الأربعاء في الصحافة الوطنية بناء على مختلف محاضر معاينة الورشة، التي "تؤكد تأخر وتيرة الأشغال وإهمال الورشة، إلى جانب نقص الموارد البشرية والمادية ومواد البناء بها".

وأمام هذه الوضعية، طالبت الوكالة، الشركة المذكورة بتنفيذ عدة تعليمات في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام . ويتعلق الأمر باستئناف الأشغال المتبقي إنجازها وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى الورشة، لاستدراك التأخر المسجّل وتسليم المشروع في أقرب الآجال. كما طالبت الشركة بتدعيم الورشة بالوسائل البشرية، العتاد ومواد البناء اللازمة وكذا رفع التحفظات المسجلّة على مستوى الورشة.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لاسيما فسخ الصفقة، في حالة عدم التزامها بتنفيذ محتوى الإعذار.

يذكر انه منذ بداية الشهر الجاري، وجهت وكالة "عدل"، عدة إعذارات لشركات إنجاز مشاريع هذه الصيغة المتواجدة عبر عدد من ولايات من الوطن لعدة أسباب تشمل أساسا التأخر ونوعية الأشغال بكل من تيزي وزو والطارف وسطيف وقسنطينة.