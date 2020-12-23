أصيب ستة أشخاص منتصف نهار اليوم الأربعاء في حادث مرور وقع على الطريق الولائي رقم 40 بمنطقة أولاد دراج في ولاية المسيلة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك أن الوحدة الثانوية لأولاد دراج تدخلت في تمام منتصف نهار اليوم واثنتي عشر دقيقة (12:12) بالطريق الولائي رقم 40 بالمكان المسمى قرية بوحمادو لأجل حادث مرور متمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع بيجو( J9 ) خلف إصابة 06 أشخاص أعمارهم تتراوح بين 30 و 48 سنة أسعفوا في عين المكان قبل نقلهم إلى عيادة أولاد دراج .