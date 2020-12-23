سجلت الجزائر 480 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وارتفع عدد الإصابات مقارنة باليوم السابق (410 إصابة)، إلا أنه يبقى مستقرا في الأيام الأخيرة مابين 400 و500 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الفارط 69549 حالة.

فيما يخص الوفيات، أعلنت اللجنة المختصة إحصاء 9 وفيات جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما جعل العدد الإجمالي يرتفع إلى 2696 وفاة.

كما كشفت نفس اللجنة عن تسجيل 381 حالة شفاء في آخر 24 ساعة رفعت العدد الإجمالي للمتعافين إلى 64401.